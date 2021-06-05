Вирастюка снова признали победителем на 87 округе
Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая, которым был отменен протокол ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в ВР на 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.
Источник: ЦИК
Детали: В сообщении говорится, что суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87.
В комиссии добавили, что в субботу ожидается еще одно решение Большой Палаты по результатам рассмотрения апелляции в подобном деле.
Что предшествовало: 24 мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.
Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на это решение Верховного Суда.
Предыстория:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
- Шевченко решил защищать свой результат в суде.
- 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
- 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.