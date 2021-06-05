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Вирастюка снова признали победителем на 87 округе

Суббота, 5 июня 2021, 15:33

Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая, которым был отменен протокол ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в ВР на 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Источник: ЦИК

Детали: В сообщении говорится, что суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87.

В комиссии добавили, что в субботу ожидается еще одно решение Большой Палаты по результатам рассмотрения апелляции в подобном деле.

Что предшествовало: 24 мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на это решение Верховного Суда.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
  • 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.

Украинская правда
Темы: ЦИКсудСлуга народаВерховная Рада


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