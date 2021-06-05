Вирастюка снова признали победителем на 87 округе

Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая, которым был отменен протокол ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в ВР на 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Источник: ЦИК

Детали: В сообщении говорится, что суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87.

В комиссии добавили, что в субботу ожидается еще одно решение Большой Палаты по результатам рассмотрения апелляции в подобном деле.

Что предшествовало: 24 мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на это решение Верховного Суда.

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