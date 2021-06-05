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Лукашенко заявил Путину, что не приказывал посадить самолет Ryanair в Беларуси

Суббота, 5 июня 2021, 16:56

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил президента РФ Владимира Путина, что не приказывал посадить самолет Ryanair в Минске. 

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Путин рассказал, что в ходе встречи Лукашенко сообщил ему, что не принимал решения о том, чтобы сажать самолет в Минске.

Президент РФ также заявил, что он не вправе давать оценку действиям Лукашенко.

Прямая речь: "Если бы я это делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально в эту же секунду. Мне кажется, что на таком уровне должна существовать определенная этика взаимных отношений".

Что было раньше: В день посадки самолета 23 мая в телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы после сообщения о заминировании обратились с просьбой в Минск об экстренной посадке.

"Хотя борт был почти над границей, обратились в Минск, чтобы принять самолет. О ситуации сразу доложили президенту. Лукашенко дал четкую команду - разворачивать и принимать самолет", - пишут в нем.

Также сообщается, что по поручению Лукашенко, для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • 24 мая, на второй день после скандального снятия Романа Протасевича с самолета, в сети показали видео его "показаний" об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко. Отец Протасевича допускает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний".
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенкоПутинавиа


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