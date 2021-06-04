Отец Протасевича допускает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний"

Отец задержанного в Беларуси основателя "Nexta" Романа Протасевича Дмитрий Протасевич считает, что его сын признал за собой "вину" либо из-за угроз и пыток, либо под действием психотропных веществ.

Источник: Дмитрий Протасевич в комментарии телеканалу "Настоящее время", который является проектом "Радио Свобода" и "Голос Америки" и имеет главный офис в Праге

Прямая речь: "Если кто-то смотрел этот фильм, он может заметить, что у Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда бы в жизни не сказал. И это очень видно по лицу.

Я уверен, что это последствия более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ, издевательств, пыток. Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников. Сколько его в них держали – страшно даже предположить.

Его запугали. И он теперь, неизвестно где находясь, может быть, даже какими-то психотропами его напичкали – я не знаю, наша власть не остановится ни перед чем".

Детали: По словам Протасевича-старшего, его сын никогда не сознается в том, чего он не совершал, но в обнародованном видео говорит "то, что ожидают от него услышать: якобы [среди протестующих] раскол, якобы он признается неизвестно в чем".

"То, что говорит Роман – это результат его запугивания, результат постоянного психологического, физического насилия над ним. Это результат того, что его просто-напросто запугали, пригрозили, может быть, жизнью девушки и его жизнью, я не знаю, мне сложно предположить и тяжело вообще об этом говорить", – сказал Дмитрий Протасевич.

Впечатлению, что Роман говорит свободно и по доброй воле, у него есть два объяснения: либо стресс, либо действие веществ.

"В первом фильме он вообще как бы смеется, улыбается, рассказывает. Я как психолог могу сказать, что его состояние вполне объяснимо тем, что он находится в состоянии глубокого стресса. А реакции две у человека: либо он впадает в ступор, либо он начинает веселиться, бегать, совершать непроизвольные движения. Вот вторая реакция как раз и наблюдается", – сказал отец Романа.

"У меня есть второй вариант: либо его просто напичкали психотропными веществами и заставляют говорить то, что нужно говорить, при этом предварительно запугав. Конечно же, он никогда не сказал бы таких слов сам", – добавил Дмитрий Протасевич.

Он не стал рассказывать, как раньше Роман отзывался о Лукашенко, но заверил: "Его убеждения, я уверен, в корне отличаются от тех, что он озвучил. Абсолютно я в этом уверен, на 100%"

Протасевич-старший считает, что государство Беларуси похитило его сына и бездоказательно навешивает ему ярлыки, называя неонацистом, фашистом или экстремистом.

Он также возмутился, что "корреспондент госканала имеет больше прав, чем адвокат, которого уже больше пяти суток не пускают к Роману".

Этому предшествовало: 24 мая, на второй день после скандального снятия Романа Протасевича с самолета, в сети показали видео его "показаний" об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.

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