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Мраморное море покрылось "слизью" вдоль побережья Турции

Воскресенье, 6 июня 2021, 15:29
Мраморное море покрылось слизью вдоль побережья Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти побережье страны от "морской слизи", накапливающейся в его водах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Толстый слизистый слой слизеподобного вещества распространяется вдоль Мраморного моря недалеко от Стамбула, нанося ущерб морской жизни и рыболовству. Эксперты винят загрязнение и изменение климата.

"Надеюсь, мы спасем наши моря от этой катастрофы, вызванной слизью", - сказал Эрдоган.

Морская слизь - это естественный зеленый ил, который образуется, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды.

Впервые она была обнаружена в Турции в 2007 году, а также в Эгейском море недалеко от Греции.

Недавнее распространение в Турции на обширных территориях Мраморного моря, соединяющего Черное и Эгейское море, считается крупнейшим в истории и наносит ущерб местным общинам.

 

Эрдоган заявил, что причиной появления слизи стали неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в море, а также в повышении температуры, и призвал чиновников провести расследование.

"Я опасаюсь, что если это распространится на Черное море ... проблемы будут огромными. Мы должны предпринять этот шаг без промедления", - сказал он.

Правительство Турции направило команду из 300 человек для проверки потенциальных источников загрязнения.

Лодкам, курсирующим по Мраморному морю, приходится преодолевать серый ил, и некоторым рыбакам это мешает работать, поскольку слизь забивает их моторы и сети.

Дайверы сообщают, что большое количество рыб и других видов умирают от удушья.

Профессор Байрам Озтюрк из Turkish Marine Research предупредил, что такие проблемы сохранятся, если не будет новых инвестиций для очистки сточных вод, откачиваемых из Стамбула.

"Из-за чрезмерного распространения слизи несколько видов находятся под угрозой, включая устрицы, мидии, морские звезды. Это - настоящая катастрофа", - сказал Озтюрк.

Около 25 миллионов человек живут в семи городах на побережье Мраморного моря, расположенных на северо-западе Турции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турцияэкология
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