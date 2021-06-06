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На местных выборах в Германии побеждает партия Меркель

Воскресенье, 6 июня 2021, 20:27
ФОТО BUNDESREGIERUNG.DE

По данным экзит-полов, партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) набирает наибольшую поддержку на выборах в земельный парламент в Саксонии-Анхальт.

Источник: DW

Детали: По данным экзит-полов ARD и ZDF, ХДС получает 35-36% голосов.

На втором месте оказываются правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), однако они имеют худший результат, чем показывали последние соцопросы – между 22,5 и 23,5% голосов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – от 8 до 8,5% голосов. Левая партия, по прогнозам, получает 11%. А Зеленые - 6,5%. Свободная демократическая партия (СвДП) - 6,5%.

У власти в земле Саксония-Анхальт с 2016 года находится коалиция в составе ХДС, СДПГ и Зеленых.

Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт являются последними земельными выборами перед сентябрьскими выборами в Бундестаг.

Что предшествовало: В немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт в воскресенье прошли местные выборы, которые считаются последней серьезной проверкой политических настроений в стране перед сентябрьскими парламентскими выборами.

Последние опросы показывали близкий результат консервативных христианских демократов Ангелы Меркель (ХДС) и крайне правой Альтернативой Германии (AfD).

Темы: Германия


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