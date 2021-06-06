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На місцевих виборах у Німеччині перемагає партія Меркель

Неділя, 6 червня 2021, 20:27
На місцевих виборах у Німеччині перемагає партія Меркель
ФОТО BUNDESREGIERUNG.DE

За даними екзитполів, партія канцлера Німеччини Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) набирає найбільшу підтримку на виборах до земельного парламенту у Саксонії-Ангальт.

Джерело: DW

Деталі: За даними екзитполів ARD і ZDF, ХДС здобуває 35-36% голосів.

На другому місці опиняються правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини " (АдН), однак вони мають гірший результат, ніж показували останні соцопитування – між 22,5 і 23,5% голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – від 8 до 8,5% голосів. Ліва партія, за прогнозами, одержує 11%. А Зелені – 6,5%. Вільна демократична партія (ВДП) – 6,5%.

При владі у землі Саксонія-Ангальт з 2016 року перебуває коаліція у складі ХДС, СДПН і Зелених.

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми земельними виборами перед вересневими виборами до Бундестагу.

Що передувало: У німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт в неділю проходили місцеві вибори, які є останньою серйозною перевіркою політичних настроїв в країні перед вересневими парламентськими виборами.

Останні опитування показували близький результат консервативних християнських демократів Ангели Меркель (ХДС) і ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD).

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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