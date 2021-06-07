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Адвокатам планируют гарантировать право на травматическое оружие

Понедельник, 7 июня 2021, 15:36
Адвокатам планируют гарантировать право на травматическое оружие

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует принять за основу законопроект о гарантиях адвокатской деятельности, который предусматривает предоставление права адвокату на приобретение травматического оружия.

Источник: сообщение в Telegram-канале Верховной Рады

Дословно: "Законопроектом №4612 предлагается предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия для обеспечения его профессиональной деятельности".

Детали: По мнению членов комитета, это повысит защиту адвокатов от возможных незаконных посягательств на их жизнь и здоровье.

Украинская правда

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