Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Адвокатам планируют гарантировать право на травматическое оружие

Понедельник, 7 июня 2021, 15:36

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует принять за основу законопроект о гарантиях адвокатской деятельности, который предусматривает предоставление права адвокату на приобретение травматического оружия.

Источник: сообщение в Telegram-канале Верховной Рады

Дословно: "Законопроектом №4612 предлагается предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия для обеспечения его профессиональной деятельности".

Детали: По мнению членов комитета, это повысит защиту адвокатов от возможных незаконных посягательств на их жизнь и здоровье.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...