Обрыв лифта с украинцами: в прокуратуре Польши назвали причины

В прокуратуре Польши сообщили, что двое рабочих из Украины упали с 15-го этажа жилого дома в польском городе Лодзь из-за неправильного монтажа троса, которым крепилась временная платформа в шахте лифта, где они делали ремонт.

Источник: пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Копани: "Состоялся осмотр места с участием эксперта и полиции. Оценка эксперта подтверждает, что оборвался трос, удерживавший временную платформу, на которой в шахте лифта находились и работали граждане Украины. Вероятно, этот трос был короткий и плохо прикреплен".

Детали: Он отметил, что временную платформу был установлен в шахте лифта вместо конструкции лифта, которую уже извлекли для ее дальнейшей замены на новую.

По его словам, прокуратура сейчас устанавливать, кто отвечает за неправильное монтирование платформы в лифте.

Он сообщил, что после падения с высоты 40 метров оба мужчины в возрасте 41 и 42 года находятся в больницах Лодзи. Один из них остается в тяжелом состоянии, а второй, со сломанной ногой, - в удовлетворительном.

Напомним: В Польше лифт с двумя украинцами сорвался с 40-метровой высоты.