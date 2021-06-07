Обрив ліфту з українцями: у прокуратурі Польщі назвали причини

У прокуратурі Польщі повідомили, що двоє робітників із України впали з 15-го поверху житлового будинку в польському місті Лодзь через неправильне монтування тросу, яким кріпилася тимчасова платформа в шахті ліфту, де вони робили ремонт.

Джерело: речник Окружної прокуратури в Лодзі, прокурор Кшиштоф Копаня в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Копані: "Відбувся огляд місця за участю експерта та поліції. Оцінка експерта підтверджує, що обірвався трос, що утримував тимчасову платформу, на якій у шахті ліфта перебували і працювали громадяни України. Ймовірно, цей трос був закороткий і погано прикріплений".

Деталі: Він зазначив, що тимчасову платформу було встановлено у шахті ліфта замість конструкції ліфта, яку вже витягли для її подальшої заміни на нову.

За його словами, прокуратура зараз встановлюватиме, хто відповідає за неправильне монтування цієї платформи в ліфті.

Він поінформував, що після падіння з висоти 40 метрів обидва чоловіки віком 41 та 42 роки перебувають у лікарнях Лодзі. Один з них залишається у тяжкому стані, а другий, із зламаною ногою, – у задовільному.

Нагадаємо: У Польщі ліфт із двома українцями зірвався з 40-метрової висоти.