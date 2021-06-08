Шевченко прокомментировал реакцию россиян на новую форму сборной Украины

Главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко отметил, что реакция России на новую форму украинцев ему не интересна.

Источник: тренер, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча с Кипром 7 июня, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Поэтому я доволен".

Детали: Формц сине-желтых накануне поддержали дипломаты США и Великобритании. В новой форме уже успел покрасоваться мэр Киева Виталий Кличко. Он пожелал сборной Украины успеха.

Что предшествовало: Сборная Украины в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата Европы по футболу 2020 разгромила команду Кипра со счетом 4:0. Этот матч украинская команда провела в новой форме, которая была представлена ​​накануне.

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