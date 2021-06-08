Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
Российский футбольный союз направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за "политического лозунга" на форме украинской сборной на чемпионате Европы, речь идет о словах "Слава Украине" Героям слава! ", и из-за украинского Крыма на футболке.
Источник: Российский футбольный союз, цитирует росСМИ "ТАСС"
Детали: В футбольном союзе жалуются, что "Слава Украине!" – это лозунг "украинских националистов". Их также не устраивает, признанные международным сообществом границы Украины, что изображены на контуре нашего государства на футболке.
В Российском футбольном союзе уверены, что это прецедент, который нарушает регламент касательно спорта вне политики.
Что предшествовало: Главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко отметил, что реакция России на новую форму украинцев ему не интересна.
Предыстория:
- Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.
- Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов заявил, что УЕФА должен запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы.
- В УЕФА заверили, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.
- МИД Украины подчеркнул, что украинское государство не позволит оскорблять свои национальные символы.