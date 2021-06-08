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Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Вторник, 8 июня 2021, 23:04

Российский футбольный союз направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за "политического лозунга" на форме украинской сборной на чемпионате Европы, речь идет о словах "Слава Украине" Героям слава! ", и из-за украинского Крыма на футболке.

Источник: Российский футбольный союз, цитирует росСМИ "ТАСС"

Детали: В футбольном союзе жалуются, что "Слава Украине!" – это лозунг "украинских националистов". Их также не устраивает, признанные международным сообществом границы Украины, что изображены на контуре нашего государства на футболке.

В Российском футбольном союзе уверены, что это прецедент, который нарушает регламент касательно спорта вне политики.

Что предшествовало: Главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко отметил, что реакция России на новую форму украинцев ему не интересна.

Предыстория:

  • Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.
  • Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов заявил, что УЕФА должен запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы. 
  • В УЕФА заверили, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.
  • МИД Украины подчеркнул, что украинское государство не позволит оскорблять свои национальные символы.

Украинская правда
Темы: футболРосcия


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