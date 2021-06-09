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В Украине более 184 тысяч педагогов вакцинировались от COVID-19

Среда, 9 июня 2021, 05:41

Министерство образования и науки заявляет, что в Украине вакцинировались более 184 тысяч педагогических работников.

Источник: Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, цитирует пресс служба МОН

Прямая речь Шкарлета: "Считаю, что педагоги ответственно относятся к собственному здоровью, а также здоровью других и, осознавая ситуацию с распространением коронавируса, как можно больше соглашаются на вакцинацию.

Ведь это даст возможность безопасно проводить образовательный процесс, а главное - в очном формате".

Детали: В МОН назвали лидеров по вакцинации педагогов. Это, в частности:

  • г. Киев - 24 тыс. 291 человек;
  • Киевская область - 17 тыс. 330 человек;
  • Днепропетровская область - 16 тыс. 041 человек;
  • Львовская область - 13 тыс. 944 человека;
  • Харьковская область - 10 тыс. 960 человек.

Напомним: 48 161 человек был привит против COVID-19 в понедельник 7 июня: одну дозу получили 43 137 человек, вторую дозу – 5 024 человека.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусобразование


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