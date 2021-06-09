Шаги Зеленского к миру на Донбассе поддерживают 38% украинцев

Усилия президента Владимира Зеленского, направленные на урегулирование на Донбассе, поддерживают 38% населения Украины, за последние 2 года на востоке стало на 15% меньше сторонников прямых переговоров с лидерами сепаратистов ОРДЛО.

Источник: майский опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива

Детали: Не поддерживают усилия Зеленского по урегулированию на Донбассе 19% респондентов, еще 28% ничего не знают о действиях президента в этом направлении.

Глава государства имеет поддержку во всех макрорегионах, кроме востока. На востоке сторонников и противников действий Зеленского – почти поровну: 28,5% и 31% соответственно. Еще 25% ничего не знают о его попытках уладить конфликт на Донбассе.

Граждане Украины по-прежнему считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия, со ссылкой на Минские договоренности.

Наименее приемлемыми является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 70% и только для 12% – приемлемо), амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (66% против 15%), согласие на особые экономические и политические отношения ОРДЛО с Россией (64 % против 15,5%), а также формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (61% против 20%).

Большей готовностью идти на те или иные компромиссы отличаются юг и восток: 46% и 45% соответственно считают приемлемым закрепление в Конституции "особого статуса" ОРДЛО; для 60% жителей юга приемлемо согласиться на нейтральный и внеблоковый статус Украины; предоставление русскому языку статуса государственного приемлемо для 66% на юге и 55% на востоке; около 50% граждан в обоих регионах готовы согласиться на прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а 48% жителей востока – на восстановление торговли с оккупированными территориями.

В то же время на востоке стали менее благосклонно относиться к ряду возможных компромиссов. Так, с 2019 года несколько уменьшилась доля тех, кто считает приемлемым внеблоковый статус (с 60% – до 50%), полную амнистию (с 36% – до 21%) и прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" (с 64% – до 49%).

Если сравнить с ноябрем 2019 года, существенно возросла неприемлемость идеи позволить ОРДЛО особые экономические и политические отношения с Россией: с 50% – до 64%. Такая тенденция имела место во всех макрорегионах страны.

Справка: Фонд "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая опросил 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.