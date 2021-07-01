Июнь в "Украинской правде". итоги месяца
Первый месяц лета запомнился температурными рекордами и первым в истории выходом сборной Украины по футболу в 1/8 и 1/4 финала Евро-2020.
А для редакции "Украинской правды" - Днями рождения Клуба УП и "Европейской правды".
Рассказываем об итогах первого года Сообщества УП и популярные материалы июня.
Клубу УП – 1 год
18 июня 2020, во время тотального карантина, мы запустили Клуб УП – сообщество, объединяющее читателей, неравнодушных к ценностям независимой журналистики.
Сегодня нас уже 3000 участников из 23 стран мира! Нам удалось собрать 1,5 млн гривен, которые пошли на развитие журналистики УП.
Вместе с вами мы доказываем, что журналистика – общее дело авторов и читателей.
К годовщине создания Сообщества редакция "Украинской правды" встретилась с частью наших подписчиков, чтобы подвести итоги года и развиртуализироваться, а также представить читателям новый документальный фильм УП "Надо еще выжить", который создали, в частности, благодаря взносам членов Клуба.
"Мне радостно, что через год после запуска Клуба УП мы можем говорить о нашей работе не в категориях выживания, а в категориях развития. Могу с уверенностью сказать, что УП перешла в новую эпоху.
Наша цель - расти, строить настоящее открытое медиа. Именно поэтому мы рассматриваем наших читателей и членов Клуба наравне с двумя другими стейкхолдерами - командой УП и владельцем", - делится главный редактор УП Севгиль Мусаева.
Благодаря взносам участников Клуба УП мы:
- сняли документальный фильм о медицинской реформе в Украине "Надо еще выжить";
- запустили UP MediaLab, в которой экспериментируют над журналистскими форматами;
- написали с десяток текстов по предложениям от читателей, которые услышали во время совместных редакционных совещаний;
- организовали экспедицию в Чернобыль;
- рассказали эксклюзивную историю из Мариуполя;
- создали Премию УП;
- финансово помогли врачу Ивану Черненко, автору "Дневника врача районной больницы в эпоху коронавируса". Именно Иван стал главным героем нашего фильма о медицинской реформе.
Подробнее о годовых итогах Клуба УП читайте здесь.
"Европейской правде" – 7 лет
В пять утра 4 июня 2014 года журналист Сергей Сидоренко опубликовал на своей facebook-странице анонс: "До сих пор готово не все, но в любом случае сегодня стартуем".
Утром того же дня на странице "Украинской правды" появилась ссылка на сайт eurointegration.com.ua. Так начала работать "Европейская правда".
Радуемся, что в течение семи лет читатели УП узнают качественную информацию о Европе, НАТО и реформы в Украине от лучших журналистов-международников. А коллегам из "Европейской правды" желаем вдохновения и благодарим за плодотворное сотрудничество.
Что изменило и как изменилось издание "Европейская правда" читайте здесь.
Рейтинг самых успешных женщин
Главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева заняла 41 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала" Фокус "2021".
"При формировании рейтинга оценивалось влияние женщин на принятие государственных решений, их способность формировать общественное мнение, предоставлять бизнес-влияние, а также творческие и спортивные успехи, которые сказываются на имидже Украины в мире", - отметил главный редактор "Фокуса" Алексей Газубей.
Севгиль возглавляет "Украинскую правду" с 2014 года и берет резонансные интервью у украинских политиков.
Самые популярные материалы месяца
- Самую популярную новость месяца "В НАТО предупредили Путина и Лукашенко" о предостережение от дестабилизации на восточном фланге альянса прочитали 375 тысяч человек.
- Первенство среди публикаций получают сразу два материала:
Репортаж из музея тяжелой бомбардировочной авиации в Полтаве Евгения Руденко и Эльдара Сарахмана "Тайны "Белого лебедя". Пилоты дальней авиации рассказывают о ликвидированных в Украине Ту-160" набрал 129 тысяч просмотров.
Текст Михаила Дубинянского о начале Великой Отечественной войны "Восемьдесят лет позора" прочитали 103 тысячи посетителей сайта.
- Самой популярной колонкой стало "Открытое обращение к Петру и Марине Порошенко по Совских прудах", которое подписали журналисты, ветераны АТО, деятели культуры и общественные активисты. Обращение просмотрели 34 тысячи читателей.
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Результаты исследования "Института массовой информации" в очередной раз доказали, что на страницах "Украинской правды" нет заказных материалов. Будьте уверены, что читая УП, вы получаете только проверенную информацию.
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