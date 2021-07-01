Июнь в "Украинской правде". итоги месяца

Первый месяц лета запомнился температурными рекордами и первым в истории выходом сборной Украины по футболу в 1/8 и 1/4 финала Евро-2020.

А для редакции "Украинской правды" - Днями рождения Клуба УП и "Европейской правды".

Рассказываем об итогах первого года Сообщества УП и популярные материалы июня.

Клубу УП – 1 год

18 июня 2020, во время тотального карантина, мы запустили Клуб УП – сообщество, объединяющее читателей, неравнодушных к ценностям независимой журналистики.

Сегодня нас уже 3000 участников из 23 стран мира! Нам удалось собрать 1,5 млн гривен, которые пошли на развитие журналистики УП.

Вместе с вами мы доказываем, что журналистика – общее дело авторов и читателей.

К годовщине создания Сообщества редакция "Украинской правды" встретилась с частью наших подписчиков, чтобы подвести итоги года и развиртуализироваться, а также представить читателям новый документальный фильм УП "Надо еще выжить", который создали, в частности, благодаря взносам членов Клуба.

"Мне радостно, что через год после запуска Клуба УП мы можем говорить о нашей работе не в категориях выживания, а в категориях развития. Могу с уверенностью сказать, что УП перешла в новую эпоху.

Наша цель - расти, строить настоящее открытое медиа. Именно поэтому мы рассматриваем наших читателей и членов Клуба наравне с двумя другими стейкхолдерами - командой УП и владельцем", - делится главный редактор УП Севгиль Мусаева.

Благодаря взносам участников Клуба УП мы:

сняли документальный фильм о медицинской реформе в Украине "Надо еще выжить";

запустили UP MediaLab, в которой экспериментируют над журналистскими форматами;

написали с десяток текстов по предложениям от читателей, которые услышали во время совместных редакционных совещаний;

организовали экспедицию в Чернобыль;

рассказали эксклюзивную историю из Мариуполя;

создали Премию УП;

финансово помогли врачу Ивану Черненко, автору "Дневника врача районной больницы в эпоху коронавируса". Именно Иван стал главным героем нашего фильма о медицинской реформе.

Подробнее о годовых итогах Клуба УП читайте здесь.

"Европейской правде" – 7 лет

В пять утра 4 июня 2014 года журналист Сергей Сидоренко опубликовал на своей facebook-странице анонс: "До сих пор готово не все, но в любом случае сегодня стартуем".

Утром того же дня на странице "Украинской правды" появилась ссылка на сайт eurointegration.com.ua. Так начала работать "Европейская правда".

Радуемся, что в течение семи лет читатели УП узнают качественную информацию о Европе, НАТО и реформы в Украине от лучших журналистов-международников. А коллегам из "Европейской правды" желаем вдохновения и благодарим за плодотворное сотрудничество.

Что изменило и как изменилось издание "Европейская правда" читайте здесь.

Рейтинг самых успешных женщин

Главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева заняла 41 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала" Фокус "2021".

"При формировании рейтинга оценивалось влияние женщин на принятие государственных решений, их способность формировать общественное мнение, предоставлять бизнес-влияние, а также творческие и спортивные успехи, которые сказываются на имидже Украины в мире", - отметил главный редактор "Фокуса" Алексей Газубей.

Севгиль возглавляет "Украинскую правду" с 2014 года и берет резонансные интервью у украинских политиков.

Самые популярные материалы месяца

Самую популярную новость месяца "В НАТО предупредили Путина и Лукашенко" о предостережение от дестабилизации на восточном фланге альянса прочитали 375 тысяч человек.

человек. Первенство среди публикаций получают сразу два материала:

Репортаж из музея тяжелой бомбардировочной авиации в Полтаве Евгения Руденко и Эльдара Сарахмана "Тайны "Белого лебедя". Пилоты дальней авиации рассказывают о ликвидированных в Украине Ту-160" набрал 129 тысяч просмотров.

Текст Михаила Дубинянского о начале Великой Отечественной войны "Восемьдесят лет позора" прочитали 103 тысячи посетителей сайта.

Самой популярной колонкой стало "Открытое обращение к Петру и Марине Порошенко по Совских прудах", которое подписали журналисты, ветераны АТО, деятели культуры и общественные активисты. Обращение просмотрели 34 тысячи читателей.

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Результаты исследования "Института массовой информации" в очередной раз доказали, что на страницах "Украинской правды" нет заказных материалов. Будьте уверены, что читая УП, вы получаете только проверенную информацию.

Вспомните, чем жила "Украинская правда" в январе, феврале, марте, апреле и мае.

Спасибо, что пересекли вместе с нами первое полугодие 2021!