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"Си Бриз - 2021": военные отработали рейдовые действия в тылу противника

Четверг, 1 июля 2021, 11:41

В рамках украинско-американских международных учений "Си Бриз - 2021" многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника.

Источник: Минобороны

Детали: Тренировка имела место на общевойсковом полигоне "Олешковские пески".

 

Были задействованы военнослужащие отдельного батальона морской пехоты командование морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Республики Молдова.

Во время первого этапа тактическая группа получила задание выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел короткий брифинг на макете местности и поставил задачу командирам подразделений.

Второй этап - выполнение задания. По легенде, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты инфраструктуры военного назначения.

 

В ходе последнего этапа военнослужащие провели марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду. Следует отметить, что все действия отрабатывались условно, без боевой стрельбы, отмечают в Минобороны.

Украинская правда
Темы: армияМинобороны


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