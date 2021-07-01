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"Сі Бриз – 2021": військові відпрацювали рейдові дії в тилу противника

Четвер, 1 липня 2021, 11:41
Сі Бриз – 2021: військові відпрацювали рейдові дії в тилу противника

В межах українсько-американського міжнародного навчання "Сі Бриз – 2021" багатонаціональна тактична група відпрацювала рейдові дії в тилу противника.

Джерело: Міноборони

Деталі: Тренування мало місце на загальновійськовому полігоні "Олешківські піски".

 

Були задіяні військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, морської піхоти США, Грузії та Республіки Молдова.

Під час першого етапу  тактична група отримала завдання вийти з району зосередження в район очікування. Там  командир тактичної групи провів короткий брифінг на макеті місцевості та поставив завдання командирам підрозділів.

Другий етап – виконання завдання. За легендою, тактична група мала вийти в тил умовного противника та знищити важливі об'єкти інфраструктури військового призначення.

 

У ході остатнього етапу військовослужбовці здійснили марш до району зосередження, але під час руху колон противник влаштував засідку. Слід зазначити, що всі дії відпрацьовувались умовно, без бойової стрільби, захначають у Міноборони.

Українська правда

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Теми: арміяМіноборони
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