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Египет будет требовать у туристов из "опасных" стран сертификаты вакцинации и тесты

Четверг, 1 июля 2021, 19:21

Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у туристов, которые находились в странах с широким распространением мутировавших штаммов COVID-19 за две недели до въезда в страну.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство охраны здоровья Египта.

Детали: По состоянию на 1 июля в перечень таких стран входят Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Бразилия и страны Латинской Америки.

Сертификаты о вакцинации должны быть выданы утвержденными лабораториями и иметь QR-код для проверки. 

Кроме того, такие туристы по прибытии в Египет должны будут сдать ПЦР-тест. В случае позитивного результата, они будут направлены в медучреждения.

Прочие туристы также могут въезжать в страну по сертификату вакцинации, если вторая прививка сделана как минимум за 14 дней до въезда. 

Не привитые посетители обязаны предоставить негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Египет принимает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским управлением лекарственных средств. В их список входят вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson&Johnson и Sputnik.

Темы: ЕгипеттуризмвакцинацияCovid-2019коронавирус


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