Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новости 15 июля: увольнение Авакова, свободный въезд в ЕС

Четверг, 15 июля 2021, 21:21

Рада уволила Авакова, Евросоюз утвердил решение о возобновлении свободного въезда из Украины — актуальные новости 15 июля.

Об Авакове

Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет — его отставку поддержал 291 нардеп.

О решении ЕС

Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

Отметим, что рекомендация Совета ЕС не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 — все из-за варианта вируса Delta, который сейчас присутствует более чем в 111 странах.

Рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет — нардепы считают, что запрет поможет уменьшить количество случаев суицида среди несовершеннолетних.

Нацсовет по вопросам ТВ и радио наложил штраф на "1+1" в почти 71,5 тысячи гривен за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке весной прошлого года.

Западную Германию накрыли наводнения — число подтвержденных погибших в результате стихийного бедствия достигло 42, десятки людей до сих пор ищут. Утром считались пропавшими без вести около 70 человек.

За сутки 14 июля в Украине зафиксировали 623 новых случая COVID-19, госпитализировали 387 человек, умерли 20 больных, выздоровели 589 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали 108 759 человек.

Темы: АваковЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей

Наводнения в Германии: пропавшими считаются больше тысячи людей, минимум 80 погибших

Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию

фотоНа Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк

Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок

В Беларуси продолжаются массовые обыски и задержания активистов

Все новости...
Аваков
Корниенко считает Авакова лучшим мэром для Харькова
Кличко поблагодарил Авакова за работу
Рада уволила Авакова
Последние новости
10:00
В Украине построили первую за 10 лет новую взлетно-посадочную полосу
09:47
В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей
09:45
Представления, шоу, концерты и афиши с 16 июля должны быть на украинском
09:32
Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 12
09:10
Рада криминализировала ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых
08:50
В оккупированном Крыму жара и горит мусорный полигон
08:39
Наводнения в Германии: пропавшими считаются больше тысячи людей, минимум 80 погибших
08:21
За сутки в Украине зафиксировали 737 новых больных COVID, 17 человек умерли
08:00
Главные новости четверга и ночи: увольнение Авакова, встреча Байдена и Меркель
07:53
Сутки на Донбассе: обстрелы, вражеские беспилотники, раненые бойцы ВСУ
Все новости...