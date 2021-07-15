Новости 15 июля: увольнение Авакова, свободный въезд в ЕС

Рада уволила Авакова, Евросоюз утвердил решение о возобновлении свободного въезда из Украины — актуальные новости 15 июля.

Об Авакове

Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет — его отставку поддержал 291 нардеп.

О решении ЕС

Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

Отметим, что рекомендация Совета ЕС не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

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