Новини 15 липня: звільнення Авакова, вільний в’їзд до ЄС

Рада звільнила Авакова, Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України — актуальні новини 15 липня.

Про Авакова

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він посідав понад 7 років — його відставку підтримав 291 нардеп.

Про рішення ЄС

Рада Європейського Союзу внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

Відзначимо, що рекомендація Ради ЄС не означає автоматичного дозволу на в’їзд до країн ЄС для всіх категорій українців. Держави-члени ЄС самостійно ухвалюють рішення щодо правил в’їзду на свою територію.

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