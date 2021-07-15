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Новини 15 липня: звільнення Авакова, вільний в’їзд до ЄС

Четвер, 15 липня 2021, 21:21

Рада звільнила Авакова, Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України — актуальні новини 15 липня.

Про Авакова

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він посідав понад 7 років — його відставку підтримав 291 нардеп.

Про рішення ЄС

Рада Європейського Союзу внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

Відзначимо, що рекомендація Ради ЄС не означає автоматичного дозволу на в’їзд до країн ЄС для всіх категорій українців. Держави-члени ЄС самостійно ухвалюють рішення щодо правил в’їзду на свою територію.

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ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 — усе через варіант вірусу Delta, який зараз присутній у понад 111 країнах.

Рада заборонила продаж ліків дітям до 14 років — нардепи вважають, що заборона допоможе зменшити кількість випадків суїциду серед неповнолітніх.

Нацрада з питань ТБ та радіо наклала штраф на "1+1" у майже 71,5 тисячу гривень за трансляцію серіалу "Кухня" російською навесні минулого року.

Західну Німеччину накрили повені — кількість підтверджених загиблих внаслідок стихійного лиха досягла 42, десятки людей досі шукають. На ранок вважались зниклими безвісти близько 70 осіб.

За добу 14 липня в Україні зафіксували 623 нових випадки COVID-19, госпіталізували 387 осіб, померли 20 хворих, одужали 589 осіб. Також за минулу добу вакцинували 108 759 людей.

Теми: АваковЄС


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