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В ООН признали рекордно жаркую температуру в Антарктиде — больше 18 градусов

Пятница, 2 июля 2021, 01:18

ООН признала новый рекорд высокой температуры в Антарктиде - 18,3 градуса по Цельсию.

Источник: Всемирная метеорологическая организация ООН, AFP

Детали: Рекордную жару зафиксировали на аргентинской исследовательской станции Эсперанса на Антарктическом полуострове 6 февраля 2020 года.

Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического континента составлял 17,5°C. Его зарегистрировали в Эсперансе в 2015 году.

В то же время, ВМО отклонила еще более высокие показатели температуры - 20,75°C - о которых сообщалось 9 февраля прошлого года на бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур. Детальный анализ данных и метаданных показал, что импровизированная  радиационная защита привела к ошибке теплового смещения для датчика температуры.

Даже в большей степени, чем Арктика, Антарктика плохо охвачена с точки зрения непрерывных и устойчивых наблюдений и прогнозов погоды и климата.

Как отмечается, Антарктический полуостров является регионом с наиболее быстрым потеплением - почти на 3°C за последние 50 лет.

Напомним: Ранее в ООН прогнозировали, что есть 40% вероятности, что в ближайшие пять лет в мире станет так жарко, что он временно превысит температурную границу, установленную Парижским климатическим соглашением.

Темы: ООНэкология


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