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Глава МИД Греции приедет в Украину

Пятница, 2 июля 2021, 16:13
Глава МИД Греции приедет в Украину

В понедельник, 5 июля, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Украинские и греческий министры иностранных дел проведут переговоры, главными темами которых станут увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержка интеграции Украины в ЕС и НАТО, упрощения условий поездок граждан.

"Министры отдельно обсудят безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, вблизи украинских границ и в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

Также глава МИД Греции выступит на форуме "Украина 30. Международная политика" и совершит поездку в Одессу, где ознакомится с экономическим потенциалом Одесской области.

5 июля Кулеба и Дендиас проведут совместную пресс-конференцию.

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Темы: ГрецияУкраинаМИД
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