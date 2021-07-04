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Шевченко: "Наибольшую роль сыграли эпизоды, где мы не доиграли"

Воскресенье, 4 июля 2021, 00:47
Шевченко: Наибольшую роль сыграли эпизоды, где мы не доиграли

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче с Англией со счетом 0: 4 в матче четвертьфинала Евро-2020.

Источник: Sport.ua

Прямая речь: "Сегодня наибольшую роль сыграли эпизоды, где мы не доиграли. Особенно на втором этаже, где мы знали, что в Англии есть преимущество.

Потеряли Кривцова, и он мог составить им конкуренцию в воздухе. Для нас ощутимая потеря. Пропустили на старте первого и второго тайма - это моменты, где мы не доиграли".

"Команда не отказывалась от своей структуры, от своих принципов.

Были моменты, где мы контролировали мяч, создавали шансы.

Конечно, у них преимущество в классе. Если бы у нас были все игроки здоровы в течение турнира, были в лучшей форме, то, думаю, все равно было бы трудно повторить этот результат ".

"Итоги Евро? Я не буду сейчас подводить итоги Евро. Приедем в Киев - и подведем итог. Что было хорошо, что плохо".

Предыстория:

  • Сборная Украины по футболу в 1/4 финала Чемпионата Европы проиграла команде Англии со счетом 0:4 и покидает турнир.

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Темы: футболЕвро-2020Шевченко-футболист
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