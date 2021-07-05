Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В воскресенье меньше украинцев вакцинировались против COVID, чем в субботу

Понедельник, 5 июля 2021, 09:14

4 июля в Украине 24 363 человека были привиты против COVID-19: первую дозу вакцины получили 15 260 человек, вторую дозу – 9 103 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В воскресенье 4 июля для иммунизации населения работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки, 120 центров вакцинации.

В субботу 3 июля работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации. Так что было привито 38 857 человек (первой дозой – 21 489 человек, второй дозой – 17 368 человек).

С начала прививочной кампании против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19, привито 2 074 988 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 074 986 человек полностью иммунизированы 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

 

Всего с 24 февраля проведено 2 925 380 прививок.

 
МОЗ

По состоянию на 4 июля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 774 553 человека.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Евро-2020: Украина получит 16 миллионов призовых

Все новости...
вакцинация
Португальская Мадейра разрешит въезд туристам с любыми вакцинами
СМИ: ОАЭ является "самой вакцинированной" страной — более 70% населения полностью привиты
Стало известно, сколько украинцев получили Covid-вакцины в Польше
Последние новости
01:50
У посольства США в Ираке сбили беспилотник с взрывчаткой — СМИ
00:55
5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский
00:28
В Нигерии боевики похитили 140 школьников
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
20:58
Новости экономики: цены на электроэнергию и топливо, продажа сельхозземли
Все новости...