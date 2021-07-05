В воскресенье меньше украинцев вакцинировались против COVID, чем в субботу

4 июля в Украине 24 363 человека были привиты против COVID-19: первую дозу вакцины получили 15 260 человек, вторую дозу – 9 103 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В воскресенье 4 июля для иммунизации населения работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки, 120 центров вакцинации.

В субботу 3 июля работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации. Так что было привито 38 857 человек (первой дозой – 21 489 человек, второй дозой – 17 368 человек).

С начала прививочной кампании против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19, привито 2 074 988 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 074 986 человек полностью иммунизированы 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 2 925 380 прививок.

По состоянию на 4 июля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 774 553 человека.