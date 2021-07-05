Путин и Лукашенко вошли в новый список "врагов свободы прессы"

"Репортеры без границ" обнародовали новый список "врагов свободы прессы" из 37 фамилий, туда традиционно вошли президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: RSF, русская служба Deutsche Welle

Детали: Некоторые из фигурантов присутствуют в списке уже более двух десятилетий, 17 "хищников" впервые появляются в списке 2021 года, который RSF публикует раз в пять лет.

Путин и Лукашенко попадали в предыдущие варианты перечня на протяжении около 20 лет.

С момента вступления Путина в должность президента РФ, по меньшей мере 37 репортеров были убиты за свою работу, и почти ни одно из этих преступлений не было раскрыто.

Ситуация для независимых сотрудников СМИ в РФ в этом году значительно ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и за несколько месяцев до выборов в российскую Госдуму 19 сентября. Они подвергаются риску быть произвольно объявленными "иностранными агентами".

Несколько новостных порталов, критикующих Кремль, в последние недели были вынуждены приостановить работу либо бороться за финансовое выживание.

Еще более мрачная ситуация сложилась в Чечне, глава которой Рамзан Кадыров "жестоко подавляет любое инакомыслие и с 2016 года является одним из ведущих в мире "врагов свободы прессы", указывают авторы перечня.

Говоря о Беларуси, в RSF констатируют, что Александр Лукашенко жестоко подавляет там любое "свободное распространение информации".

С начала протестов против его правления прошлым летом были задержаны "более 500 журналистов, некоторые из них подверглись жестокому обращению в тюрьме", подчеркивают сотрудники "Репортеров без границ". При этом 25 сотрудников белорусских СМИ до сих пор остаются под стражей.

Останавливаясь на ситуации в Европе, RSF отмечает, что "враг свободы прессы" находится у власти в одной из стран Евросоюза. С момента вступления в должность премьера Венгрии Виктор Орбан и правящая "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" постепенно поставили под контроль национальные СМИ.

После закрытия целого ряда изданий материалы с критикой правительства и расследования теперь публикуются лишь в ограниченной степени и в небольших онлайн-СМИ. Кроме того, проправительственные средства массовой информации неоднократно обнародовали "черные списки" неугодных властям журналистов.