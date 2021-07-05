Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин и Лукашенко вошли в новый список "врагов свободы прессы"

Понедельник, 5 июля 2021, 12:14
Путин и Лукашенко вошли в новый список врагов свободы прессы

"Репортеры без границ" обнародовали новый список "врагов свободы прессы" из 37 фамилий, туда традиционно вошли президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: RSF, русская служба Deutsche Welle

Детали: Некоторые из фигурантов присутствуют в списке уже более двух десятилетий, 17 "хищников" впервые появляются в списке 2021 года, который RSF публикует раз в пять лет.

Путин и Лукашенко попадали в предыдущие варианты перечня на протяжении около 20 лет.

С момента вступления Путина в должность президента РФ, по меньшей мере 37 репортеров были убиты за свою работу, и почти ни одно из этих преступлений не было раскрыто.

Ситуация для независимых сотрудников СМИ в РФ в этом году значительно ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и за несколько месяцев до выборов в российскую Госдуму 19 сентября. Они подвергаются риску быть произвольно объявленными "иностранными агентами".

Несколько новостных порталов, критикующих Кремль, в последние недели были вынуждены приостановить работу либо бороться за финансовое выживание.

Еще более мрачная ситуация сложилась в Чечне, глава которой Рамзан Кадыров "жестоко подавляет любое инакомыслие и с 2016 года является одним из ведущих в мире "врагов свободы прессы", указывают авторы перечня.

Говоря о Беларуси, в RSF констатируют, что Александр Лукашенко жестоко подавляет там любое "свободное распространение информации".

С начала протестов против его правления прошлым летом были задержаны "более 500 журналистов, некоторые из них подверглись жестокому обращению в тюрьме", подчеркивают сотрудники "Репортеров без границ". При этом 25 сотрудников белорусских СМИ до сих пор остаются под стражей.

Останавливаясь на ситуации в Европе, RSF отмечает, что "враг свободы прессы" находится у власти в одной из стран Евросоюза. С момента вступления в должность премьера Венгрии Виктор Орбан и правящая "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" постепенно поставили под контроль национальные СМИ.

После закрытия целого ряда изданий материалы с критикой правительства и расследования теперь публикуются лишь в ограниченной степени и в небольших онлайн-СМИ. Кроме того, проправительственные средства массовой информации неоднократно обнародовали "черные списки" неугодных властям журналистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Путин
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
Африканские лидеры призывают Путина продемонстрировать "стремление к миру" – FT
В Кремле рассказали о встрече Путина и Пригожина после мятежа
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: