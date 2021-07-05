Нардепы просят Зеленского вернуть Бандере и Шухевичу звания Героя Украины
Группа народных депутатов зарегистрировала постановление, рекомендующее президенту Украины вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Источник: портал Верховной Рады
Дослновно: "Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу".
"Проект Постановления также содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии"
Детали: Инициаторами постановления 5721 являются более 70 нардепов из разных фракций, а также внефракционные.
Постановлением также предусматривается создание в месячный срок организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА (14 октября).
Предыстория:
- В октябре 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года.
- 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, "поскольку он не был гражданином независимой Украины".
- 12 января 2011 президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Герой Украины признан недействительным по решению суда.
- Еще до своего президентства Владимир Зеленский заявлял, что нормально относится и к декоммунизации, и к Степану Бандере, но улицы переименовывал бы по-другому.