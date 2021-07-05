Нардепы просят Зеленского вернуть Бандере и Шухевичу звания Героя Украины

Группа народных депутатов зарегистрировала постановление, рекомендующее президенту Украины вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Источник: портал Верховной Рады

Дослновно: "Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу".

"Проект Постановления также содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии"

Детали: Инициаторами постановления 5721 являются более 70 нардепов из разных фракций, а также внефракционные.

Постановлением также предусматривается создание в месячный срок организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА (14 октября).

Предыстория: