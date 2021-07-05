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Нардепы просят Зеленского вернуть Бандере и Шухевичу звания Героя Украины

Понедельник, 5 июля 2021, 14:44
Нардепы просят Зеленского вернуть Бандере и Шухевичу звания Героя Украины

Группа народных депутатов зарегистрировала постановление, рекомендующее президенту Украины вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Источник: портал Верховной Рады

Дослновно: "Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу".

"Проект Постановления также содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии"

Детали: Инициаторами постановления 5721 являются более 70 нардепов из разных фракций, а также внефракционные.

Постановлением также предусматривается создание в месячный срок организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА (14 октября).

Предыстория:

  • В октябре 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года.
  • 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, "поскольку он не был гражданином независимой Украины".
  • 12 января 2011 президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Герой Украины признан недействительным по решению суда.
  • Еще до своего президентства Владимир Зеленский заявлял, что нормально относится и к декоммунизации, и к Степану Бандере, но улицы переименовывал бы по-другому.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБандераисторияУкраина
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