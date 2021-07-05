ГБР разоблачило преступную схему продажи древесины, "сгоревшей" на пожарах Луганщины

Следователи и оперативные работники ГБР разоблачили противоправную схему хищения лесоматериалов более чем на 2 миллиона гривен на территории Луганской области.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Представители организованной преступной группы выставляли на биржу качественные лесоматериалы по заниженным ценам. В документах прописывалось, что они якобы сгорели во время прошлогодних пожаров. Это позволяло значительно занижать цену на сырье. Кроме того, дельцы указывали меньшие объемы древесины, чем продавались на самом деле.

Организовал преступную группу предприниматель, ранее занимавший должность советника председателя одного из лесхозов. В группу также входили должностные лица ГП "Северодонецкое лесохозяйство", ГП "Новоайдарское лесохозяйство", эксслужебное лицо Луганского областного управления лесохозяйства, бывший начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Указанным лицам способствовали местные работники правоохранительных органов, которые за вознаграждение "закрывали глаза" на нарушения.

По этой схеме 2 июля 2021 года злоумышленники попытались вывезти лесоматериалы с территории госпредприятий. Работники ГБР провели масштабную операцию и остановили 26 грузовых автомобилей с прицепами и 3 манипулятора в разных населенных пунктах Луганской области.

Общее количество древесины в грузовиках составляла примерно 800 кубов, а по документам - только 308 кубов. То есть более 400 кубов лесопродукции планировали вывезти без всякого учета.

Ориентировочная общая сумма ущерба составляет более 2 млн гривен.

На сегодня проводятся комплексные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и сбор доказательств противоправной деятельности причастных лиц, говорят в ГБР.

Сейчас направлено ходатайство в суд о наложении ареста на удаленную лесопродукцию, транспортные средства и документацию.

Предварительная квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (2 ст. 364 УК Украины).