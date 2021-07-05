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В Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз

Понедельник, 5 июля 2021, 21:39
Reuters

"Марш достоинства" в Тбилиси отменили из-за угроз его участникам и организаторам.

Источник: BBC

Детали: Марш был запланирован на 5 июля. Однако организаторы заявили, что не могут надеяться на защиту со стороны силовиков, ведь те не реагируют на факты насилия.

 
Reuters

Активисты надеялись, что акция станет прорывом, поскольку последние годы из-за радикалов ЛГБТ-сообщество не может провести публичные акции.

В то же время, отмена марша происходила на фоне погромов со стороны противников проведения мероприятия. По сообщению грузинских СМИ, в офис организации "Тбилиси прайд" через балкон залезли неизвестные, сорвали там радужный флаг и постер.

 
Reuters

В то же время, МВД Грузии призвало организаторов отказаться от шествия. Там пояснили, что якобы оппоненты запланировали масштабные акции.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает проведение марша нецелесообразным. Он также призвал противников акции не нарушать закон. Премьер обвинил оппозицию во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили в организации акции ЛГБТ.

Темы: Грузия


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