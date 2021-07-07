Маск показал видео приземления ракеты Falcon
Среда, 7 июля 2021, 22:30
Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео приземления ракеты-носителя Falcon в хорошем качестве.
Источник: Маск в Twitter
Детали: За два часа видео просмотрели 1,5 млн раз.
High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv
— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021
Справка: Ракета-носитель Falcon-9 используется для вывода на орбиту спутников Starlink. За один вылет ракета может доставить максимум 60 аппаратов.
Напомним:
- В мае компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 еще одной группой из 52 спутников Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130.
Украинская правда