Маск показал видео приземления ракеты Falcon

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео приземления ракеты-носителя Falcon в хорошем качестве.

Источник: Маск в Twitter

Детали: За два часа видео просмотрели 1,5 млн раз.

High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021

Справка: Ракета-носитель Falcon-9 используется для вывода на орбиту спутников Starlink. За один вылет ракета может доставить максимум 60 аппаратов.

Напомним: