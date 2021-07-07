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Маск показал видео приземления ракеты Falcon

Среда, 7 июля 2021, 22:30

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео приземления ракеты-носителя Falcon в хорошем качестве.

Источник: Маск в Twitter

Детали: За два часа видео просмотрели 1,5 млн раз.

Справка: Ракета-носитель Falcon-9 используется для вывода на орбиту спутников Starlink. За один вылет ракета может доставить максимум 60 аппаратов.

Напомним:

Украинская правда
Темы: космосМаск
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