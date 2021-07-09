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Стало известно имя погибшего от пули снайпера военного

Пятница, 9 июля 2021, 17:42
Стало известно имя погибшего от пули снайпера военного
Курасов Евгений

Вследствие снайперского огня у Песков 8 июля погиб 24-летний сержант Курасов Евгений.

Источник: 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского в Facebook

Детали: Ранения, которые получил сержант накануне оказались несовместимыми их жизнью.

Курасов был заместителем командира боевой машины-наводчиком-оператором механизированного взвода механизированной роты воинской части А4532.

Родом погибший был из села Локня, что в Сумской области. У 24-летнего военного остались жена и дочь.

Что предшествовало: За сутки 8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировали 4 нарушения. Один военный погиб, еще один получил ранения.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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