Семенченко объявили новую подозрение: инкриминируют хранение оружия

Бывшему нардепу Семену Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Источник: комментарий адвоката Семенченко Владислава Добоша для УП, текст подозрения в распоряжении УП

Детали: Раньше бывшего командира батальона "Донбасс" подозревали только в создании незаконного вооруженного формирования (НВФ – УП) и организации совершения террористического акта.

Однако почти через четыре месяца после объявления первого подозрения о НВФ к делу добавилась еще одна – приобретение и хранение оружия (ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

По словам адвоката Семенченко, подозрение была ожидаемо, однако удивление вызывает время ее вручения. Поскольку существование незаконного вооруженного формирования якобы должно предусматривать наличие оружия у его членов.

Защита говорит, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

Как говорится в тексте подозрения, в апреле 2020 Семенченко якобы отдал указание бывшему атовцу Вадиму Боровику (он сотрудничает со следствием – УП) перевезти оружие в тренировочную базу так называемого незаконного военного формирования в селе Сувид. Для этого Семенченко якобы дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие поскольку находился в подчинения Семенченко. Весь ход операции якобы "был под личным контролем" последнего.

После того, как оружие перевезли, бывший командир батальона якобы дал Боровику 100 долларов для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать оружие.

Тот купил две бочки, в которые и сложил оружие. После этого Боровик вместе с другими установленными фигурантами дела, Беспальчуком и Еговоровим, якобы закопали бочки на территории базы.

Кроме того, в тексте подозрения речь идет о еще одном эпизоде, когда якобы Семенченко распорядился спрятать оружие. Однако на этот раз одну бочку с оружием закопали на свалке.

Боровик также рассказал следствию, что уже в декабре 2020 года оружие из двух схронов перепрятал Беспальчук, закопав ее в лесу по дороге на село Сувид. Там и нашли оружие правоохранители.

В то же время, в подозрении указывается где, когда именно и за сколько Семенченко купил это оружие и как оно вообще у него появилась. В тексте говорится лишь о факте ее укрытия якобы по указанию бывшего нардепа.

Еще в марте в СБУ показали, какое именно оружие нашли в так называемой "ЧВК Семенченко".

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