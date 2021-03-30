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За два месяца до обысков на "ЧВК Семенченко" ее "сдал" один из членов

Вторник, 30 марта 2021, 11:55

Один из членов охранной фирмы "Donbass Battalion corporation", которую Служба безопасности Украины считает незаконной частной военной компанией под руководством экс-нардепа Семена Семенченко, сотрудничал со следствием и был освобожден от ответственности.

Источник: решение Печерского райсуда Киева от 5 марта 2021 года

Детали: Бывший АТОвец Вадим Боровик был членом охранной фирмы с июля 2018 года по конец ноября 2019 года.

Затем он "добровольно вышел из формирования" и "сообщил о его существовании органам государственной власти".

18 января 2021 года Боровик написал заявление на организацию в правоохранительные органы.

Кроме того, он сообщил следствию об "известных ему обстоятельствах создания и функционирования не предусмотренного законом вооруженного формирования… о лицах, котороые были в нем задействованы, в т.ч. из состава активных участников указанного формирования".

1 марта 2021 экс-бойцу объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании.

Однако, учитывая, что он "способствовал прекращению противоправной деятельности и установлению круга причастных к этой деятельности лиц", правоохранители решили не наказывать Боровика.

5 марта суд по ходатайству прокурора освободил мужчину от ответственности.

Предыстория:

  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
  • СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
  • 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Евгения Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен.
  • 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова отправили под круглосуточный домашний арест по этому делу.
  • 29 марта суд также назначил домашний арест экс-командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродському.
  • Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
  • Задержанные отрицают свою вину. Шевченко считает преследование местью за разоблачение провала украинской спецоперации по задержанию российских наемников "ЧВК Вагнера". Бывшие бойцы "Донбасса" видят в преследовании бизнесовый конфликт.

Читайте также "Я думал, что меня наградят, а получил обвинения". "Агент НАБУ" о контрабанде из России и месть за "вагнеровцев"

Соня Лукашова, УП
Темы: СеменченкоСБУ


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