За два месяца до обысков на "ЧВК Семенченко" ее "сдал" один из членов

Один из членов охранной фирмы "Donbass Battalion corporation", которую Служба безопасности Украины считает незаконной частной военной компанией под руководством экс-нардепа Семена Семенченко, сотрудничал со следствием и был освобожден от ответственности.

Источник: решение Печерского райсуда Киева от 5 марта 2021 года

Детали: Бывший АТОвец Вадим Боровик был членом охранной фирмы с июля 2018 года по конец ноября 2019 года.

Затем он "добровольно вышел из формирования" и "сообщил о его существовании органам государственной власти".

18 января 2021 года Боровик написал заявление на организацию в правоохранительные органы.

Кроме того, он сообщил следствию об "известных ему обстоятельствах создания и функционирования не предусмотренного законом вооруженного формирования… о лицах, котороые были в нем задействованы, в т.ч. из состава активных участников указанного формирования".

1 марта 2021 экс-бойцу объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании.

Однако, учитывая, что он "способствовал прекращению противоправной деятельности и установлению круга причастных к этой деятельности лиц", правоохранители решили не наказывать Боровика.

5 марта суд по ходатайству прокурора освободил мужчину от ответственности.

Предыстория:

24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").

СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.

26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Евгения Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен.

25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова отправили под круглосуточный домашний арест по этому делу.

29 марта суд также назначил домашний арест экс-командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродському.

Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Задержанные отрицают свою вину. Шевченко считает преследование местью за разоблачение провала украинской спецоперации по задержанию российских наемников "ЧВК Вагнера". Бывшие бойцы "Донбасса" видят в преследовании бизнесовый конфликт.

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