Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Динамо" забивает четыре "сухих" мяча "Вересу"

Воскресенье, 1 августа 2021, 21:49
Фото FC Dynamo Kyiv

Киевское "Динамо" в матче второй украинской Премьер-Лиги со счетом 4:0 разгромило ровенский "Верес".

Игра с "Вересом" прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" в воскресенье 1 августа.

Бело-синие не имели проблем с ровенской командой, и игра фактически была сделана в первые пять минут поединка.

На четвертой минуте после подачи углового Денис Попов ударом головой в угол ворот открыл счет – 1:0. Через две минуты в ворота "Вереса" залетел еще один мяч.

Александр Тимчик с фланга подал в штрафную, где Денис Гармаш ударом головой поразил тот же угол ворот – 2:0.

Ровенская команда провела несколько перспективных контратак в первой половине матча, но без ударов в ворота.

На 42-й минуте счет стал разгромным. Тимчик забег в штрафную гостей и ударом в ближний от голкипера угол ворот забил третий гол в этой встрече – 3:0.

Второй тайм ничего не изменил в этой игре. "Динамо" почти постоянно атаковало, а "Верес" пытался выбегать в быструю контратаку.

На 82-й минуте команда из Ровно даже забила гол, который был отменен из-за офсайда.

На 86-й минуте Виктор Цыганков поставил точку в поединке. Полузащитник "Динамо" был сбит в штрафной "Вереса", и судья назначил пенальти.

С 11-ти метров Цыганков легко переиграл вратаря "Вереса" – 4:0.

Другие матчи 2 тура УПЛ завершились с такими результатами: "Львов" – "Шахтер" – 3:0, "Колос" – "Металлист 1925" – 1:0, "Минай" – "Александрия" – 1:0, "Черноморец" – "Днепр-1" – 0:3, "Мариуполь" – "Десна" – 1:2, "Ворскла" ­– "Рух" – 2:0.

Предыстория:

  • Матч 1 тура "Динамо" – "Минай" был перенесен на 11 августа.

Николай Аврамчук для УП
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ураган унес жизни двух человек в Львове

В Telegram появились обновления

Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины – СМИ

В Греции, Турции, Италии бушуют пожары: в Турции уже 8 погибших

В Литве задержали рекордное количество мигрантов из Беларуси

видео Режим Лукашенко завернул спортсменку из Олимпиады, она боится возвращаться в Беларусь

Все новости...
Последние новости
09:19
В Берлине тысячи людей вышли на протесты против Covid-ограничений несмотря на запрет
09:04
Официальный курс гривня укрепилась к доллару и евро
08:58
За сутки в Украине сделали почти 40 тысяч вакцинаций от COVID-19
08:29
МОК просит Беларусь разъяснить ситуацию с Тимановской
08:18
За сутки в Украине обнаружили 265 новых больных COVID-19
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: окончание контракта Шевченко, давление на спортсменку из Беларуси
07:45
Враг 4 раза нарушил "тишину" – ООС
06:54
Во время стрельбы в Нью-Йорке трое человек погибли, 15 – пострадали
06:05
Zoom согласилась выплатить $85 млн из-за проблем с приватностью
04:52
Количество больных COVID-19 за сутки выросло почти на 465 тысяч
Все новости...