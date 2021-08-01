"Динамо" забивает четыре "сухих" мяча "Вересу"

Киевское "Динамо" в матче второй украинской Премьер-Лиги со счетом 4:0 разгромило ровенский "Верес".

Игра с "Вересом" прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" в воскресенье 1 августа.

Бело-синие не имели проблем с ровенской командой, и игра фактически была сделана в первые пять минут поединка.

На четвертой минуте после подачи углового Денис Попов ударом головой в угол ворот открыл счет – 1:0. Через две минуты в ворота "Вереса" залетел еще один мяч.

Александр Тимчик с фланга подал в штрафную, где Денис Гармаш ударом головой поразил тот же угол ворот – 2:0.

Ровенская команда провела несколько перспективных контратак в первой половине матча, но без ударов в ворота.

На 42-й минуте счет стал разгромным. Тимчик забег в штрафную гостей и ударом в ближний от голкипера угол ворот забил третий гол в этой встрече – 3:0.

Второй тайм ничего не изменил в этой игре. "Динамо" почти постоянно атаковало, а "Верес" пытался выбегать в быструю контратаку.

На 82-й минуте команда из Ровно даже забила гол, который был отменен из-за офсайда.

На 86-й минуте Виктор Цыганков поставил точку в поединке. Полузащитник "Динамо" был сбит в штрафной "Вереса", и судья назначил пенальти.

С 11-ти метров Цыганков легко переиграл вратаря "Вереса" – 4:0.

Другие матчи 2 тура УПЛ завершились с такими результатами: "Львов" – "Шахтер" – 3:0, "Колос" – "Металлист 1925" – 1:0, "Минай" – "Александрия" – 1:0, "Черноморец" – "Днепр-1" – 0:3, "Мариуполь" – "Десна" – 1:2, "Ворскла" ­– "Рух" – 2:0.

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