Самолеты начали облетать Афганистан. Аэропорт Кабула "штурмуют" желающие вылететь

В столице Афганистана Кабуле люди прорываются к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти радикальным исламистским движением "Талибан", тем временем крупные авиакомпании начинают избегать воздушного пространства Афганистана.

Источник: "Agence France-Presse" и "Reuters"

Детали: Как сообщает AFP со ссылкой на очевидцев, толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула в надежде вылететь из Афганистана, военные США начали делать предупредительные выстрелы в воздух:

#UPDATES "I feel very scared here. They are firing lots of shots into the air," witness tells @AFP as US troops fire shots into the air at Kabul airport as thousands of Afghans crowd onto the tarmac in the hope of catching a flight out of the country pic.twitter.com/XdBNs8aVvo