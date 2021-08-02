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Чауса похитили из Молдовы, чтобы собрать компромат на Бурбу и Порошенко – источники

Понедельник, 2 августа 2021, 10:09
Чауса похитили из Молдовы, чтобы собрать компромат на Бурбу и Порошенко – источники
Фото slovoidilo.ua

Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса вывезли из Молдовы и удерживали на военных базах, чтобы собрать компромат на бывшего главного разведчика Василия Бурбу и пятого президента Петра Порошенко.

Источник: статья "Украинской правды" Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским

Дословно: "Четыре собеседника УП в правоохранительных органах и среди окружения Зеленского говорят, что Чауса вывезли из Молдовы для того, чтобы собрать компромат на Бурбу и Порошенко. Собеседник УП во властных кругах еще в мае этого года говорил, что окружение Зеленского не понимает серьезность истории с похищением Чауса. И что ее будут раскручивать, используя против президента".

Детали: В Офисе президента считают, что во время их предшественников в спецслужбах существовала группа, которая занималась похищением и прослушиванием людей. И что якобы именно она вывозила Чауса из Украины в 2016 году.

Руководителем этой группы в ОП считают бывшего главного разведчика Василия Бурбу, которого Банковая почти провозгласила своим публичным врагом в 2020 году после так называемого "вагнергейта".

По данным источников УП в правоохранительных органах, в Украине Чауса удерживали на военных базах в Киеве.

 
Место расположения военной базы, где удерживали Чауса

Адвокат экс-судьи даже указывал на конкретный объект Госпогранслужбы.

 
Место расположения военной базы, где удерживали Чауса

Пограничники отрицали, что держат Чауса у себя. Но собеседник УП говорит, что такой факт действительно был, но экс-судью держали на другой базе ГПСУ – в Оболонском районе Киева, недалеко от Пущи-Водицы.

Что было раньше: Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец 1 августа заявил, что нашел своего подзащитного – он в безопасности и получает медпомощь.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.

Украинская правда

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Темы: ЧаусразведкаПорошенко
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