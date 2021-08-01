Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что нашел своего подзащитного – он в безопасности и получает медпомощь.

Источник: Кравец в Telegram

Прямая речь Кравца: "Сегодня поиски оказались более результативными. Николай Чаус найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и, поверьте, она ему нужна".



Детали: По словам адвоката, ему удалось пообщаться с подзащитным.

Кравец сообщил, что Чаус "не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ".

Он выразил надежду, что первые лица государства "найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос".

Адвокат также сообщил, что они с коллегами займутся подготовкой всех необходимых документов.

Что было раньше: Служба безопасности Украины заявила, что "не похищала" Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий, поскольку с мая 2021 года осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

В СБУ утверждают, что Чаус, который сам пришел в Мазуривский сельсовет, просил вызвать именно сотрудников СБУ.

Указано, что впоследствии следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применения к нему других противозаконных действий, в связи с чем "приняты меры для обеспечения его безопасности".

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