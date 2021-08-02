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Офис генпрокурора пытается найти понимание между НАБУ и СБУ

Понедельник, 2 августа 2021, 17:43
Офис генпрокурора пытается найти понимание между НАБУ и СБУ

В Офисе генпрокурора заявили, что работают "обеспечением эффективной коммуникации" Национального антикоррупционного бюро и Службой безопасности во время расследований по экс-судье Николаю Чаусу.

Источник: комментарий ОГП "Украинской правде"

Детали В ведомстве напомнили, что Чаус проходит по двум делам – подозреваемый по делу о взятке, которое расследует НАБУ, и потерпевший по делу похищения, которым занимается СБУ.

Также в Офисе сообщили, что к ним не обращались по изменению подследственности в любом из производств.

Дословно: "Разные процессуальные статусы этого лица в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств. Офис генпрокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств".

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.

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Что было раньше: 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома. 2 августа ВАКС начал рассмотрение об избрании Чаусу меры пресечения. 

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораЧаусНАБУСБУ
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