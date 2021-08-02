Адвокат: У Чауса два статуса – подозреваемого и пострадавшего

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус пребывает в двух статусах – подозреваемого и пострадавшего.

Источник: адвокат Чауса Ростислав Кравец в YouTube

Прямая речь Кравца: "Встречался лично в выходные с Николаем Чаусом. Каким образом я его нашел, не могу вам сказать, но нашел его сам. И СБУ предоставила мне возможность пообщаться с Николаем Чаусом. Общались неограниченное время – столько, сколько мне было нужно.

У Николая Чауса сейчас два статуса: первый – он подозреваемый в деле НАБУ, второй – он потерпевший в деле о его похищении. На сегодняшний момент он не является задержанным".

Детали: По словам адвоката, он с подзащитным общались в присутствии сотрудника СБУ, но "ничего там тайного (в их разговоре – ред.) не было".

По словам Кравца, вид у Чауса "мягко говоря, уставший", сейчас ему предоставляют медпомощь, у него взяли анализы.

Он также добавил, что 2 августа у Чауса "еще не был".

По словам Кравца, сейчас он подготовил ходатайство на Офис генпрокурора об изменении подследственности дела НАБУ.

Что было раньше: Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец 1 августа заявил, что нашел своего подзащитного – он в безопасности и получает медпомощь.

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