Адвокат: У Чауса два статуса – подозреваемого и пострадавшего
Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус пребывает в двух статусах – подозреваемого и пострадавшего.
Источник: адвокат Чауса Ростислав Кравец в YouTube
Прямая речь Кравца: "Встречался лично в выходные с Николаем Чаусом. Каким образом я его нашел, не могу вам сказать, но нашел его сам. И СБУ предоставила мне возможность пообщаться с Николаем Чаусом. Общались неограниченное время – столько, сколько мне было нужно.
У Николая Чауса сейчас два статуса: первый – он подозреваемый в деле НАБУ, второй – он потерпевший в деле о его похищении. На сегодняшний момент он не является задержанным".
Детали: По словам адвоката, он с подзащитным общались в присутствии сотрудника СБУ, но "ничего там тайного (в их разговоре – ред.) не было".
По словам Кравца, вид у Чауса "мягко говоря, уставший", сейчас ему предоставляют медпомощь, у него взяли анализы.
Он также добавил, что 2 августа у Чауса "еще не был".
По словам Кравца, сейчас он подготовил ходатайство на Офис генпрокурора об изменении подследственности дела НАБУ.
Что было раньше: Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец 1 августа заявил, что нашел своего подзащитного – он в безопасности и получает медпомощь.
Предыстория:
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
- Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
- Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
- 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
- 2 августа Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании Чаусу меры пресечения.