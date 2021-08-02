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Адвокат: У Чауса два статуса – подозреваемого и пострадавшего

Понедельник, 2 августа 2021, 17:21
Адвокат: У Чауса два статуса – подозреваемого и пострадавшего
ФОТО ИЗ ТГ АНДРЕЯ ЦАПЛИЕНКО

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус пребывает в двух статусах – подозреваемого и пострадавшего.

Источник: адвокат Чауса Ростислав Кравец в YouTube

Прямая речь Кравца: "Встречался лично в выходные с Николаем Чаусом. Каким образом я его нашел, не могу вам сказать, но нашел его сам. И СБУ предоставила мне возможность пообщаться с Николаем Чаусом. Общались неограниченное время – столько, сколько мне было нужно.

У Николая Чауса сейчас два статуса: первый – он подозреваемый в деле НАБУ, второй – он потерпевший в деле о его похищении. На сегодняшний момент он не является задержанным".

Детали: По словам адвоката, он с подзащитным общались в присутствии сотрудника СБУ, но "ничего там тайного (в их разговоре – ред.) не было".

По словам Кравца, вид у Чауса "мягко говоря, уставший", сейчас ему предоставляют медпомощь, у него взяли анализы.

Он также добавил, что 2 августа у Чауса "еще не был".

По словам Кравца, сейчас он подготовил ходатайство на Офис генпрокурора об изменении подследственности дела НАБУ.  

Что было раньше: Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец 1 августа заявил, что нашел своего подзащитного – он в безопасности и получает медпомощь.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
  • 2 августа Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании Чаусу меры пресечения. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Чаус
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