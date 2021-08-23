Лавров заявил, что странам придется конкурировать за право транзита газа из РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не откажется от существующих договоренностей по транзиту газа после запуска "Северного потока-2", однако странам-транзитерам придется конкурировать за право его осуществлять.

Источник: Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "С вводом "Северного потока-2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита "голубого топлива" без увеличения его объемов на данный момент. Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки".

"Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу – при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия".

Детали: По словам Лаврова, в Москве считают необоснованными утверждения, что "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

"Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае – энергоресурсы", – пояснил Лавров.

Министр отметил, что доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере "серьезно подорвано".

"В мае 2019 года специально под проект "СП-2" в ЕС были приняты поправки в так называемую газовую директиву "Третьего энергопакета". Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены. Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений - защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров", – сказал он.

По словам главы МИД РФ, для восстановления доверия потребуется время.

"Первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией", – добавил Лавров.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа заявил, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит по стране российского газа в Европу.

Он также сказал, что Украина считает "Северный поток-2" опасным геополитическим оружием со стороны Кремля.

Меркель после переговоров с Зеленским заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины должно быть продлено и газ нельзя использовать в качестве оружия.

По ее словам, Берлин будет выступать за новые санкции против России, если она будет использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия.

Напомним: