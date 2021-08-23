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Лавров заявив, що країнам доведеться конкурувати за право транзиту газу з РФ

Понеділок, 23 серпня 2021, 08:27
Лавров заявив, що країнам доведеться конкурувати за право транзиту газу з РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовиться від існуючих домовленостей щодо транзиту газу після запуску "Північного потоку-2", проте країнам-транзитерам доведеться конкурувати за право його здійснювати.

Джерело: Лавров в інтерв'ю угорській газеті "Мадяр Немзет", повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Із введенням "Північного потоку-2" в експлуатацію буде забезпечена додаткова диверсифікація маршрутів транзиту "блакитного палива" без збільшення його обсягів на даний момент. Стійкі поставки газу європейським споживачам можна буде здійснювати найкоротшим шляхом, що призведе до зниження "екологічного сліду" від його транспортування".

"Крім того, ми не відмовляємося від дотримання наявних домовленостей щодо поставок російського газу в Європу – при цьому країнам-транзитерам у майбутньому доведеться конкурувати за право транзиту, а не намагатися диктувати власні умови".

Деталі: За словами Лаврова, в Москві вважають необґрунтованими твердження, що "Північний потік-2" посилить залежність Європи від поставок газу з Росії.

"Більш правильно, на наш погляд, говорити про позитивну взаємозалежність – адже Росія теж зацікавлена ​​в тому, щоб європейці купували її товари, в даному випадку – енергоресурси", – пояснив Лавров.

Міністр зазначив, що довіру Росії до багатьох європейських партнерів в енергетичній сфері "серйозно підірвано".

"У травні 2019 року спеціально під проект "ПП-2" в ЄС були прийняті поправки в так звану газову директиву "Третього енергопакету". Прийняті заднім числом, коли основні інвестиції вже були зроблені. Тим самим було завдано удару по одному з фундаментальних принципів ринкових відносин – захист прав добросовісного інвестора. Звичайно, це не додало нам впевненості в надійності наших партнерів ", – сказав він.

За словами глави МЗС РФ, для відновлення довіри потрібен час.

"Першим конструктивним кроком з боку Євросоюзу могла б стати відмова від спроб політизувати торгово-економічну взаємодію з Росією", – додав Лавров.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 22 серпня заявив, що досі не розуміє, хто дасть гарантії економічної безпеки Україні після 2024 року, коли завершиться дія контракту на транзит країною російського газу в Європу.

Він також заявив, що Україна вважає "Північний потік-2" "небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля".

Меркель після переговорів з Зеленським заявила, що угода про транспортування російського газу через територію України має бути продовжена і газ не можна використовувати у якості зброї.

За її словами, Берлін виступатиме за нові санкцій проти Роcії, якщо та використовуватиме газопровід "Північний потік-2" як зброю.

Нагадаємо:

  • Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" потреба Росії в українській газотранспортній системі знизиться.
  • Наразі вже завершилося укладання труб другої нитки "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії, газогін перебуває на фінальній стадії будівництва.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЛавровгазЄС
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