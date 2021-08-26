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Зеленский: Россия давила на участников Крымской платформы

Четверг, 26 августа 2021, 21:48
Зеленский: Россия давила на участников Крымской платформы
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия давила на участников Крымской платформы, которые намеревались приехать в Украину.

Источник: Зеленский в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь Зеленского: "В целом они (участники Крымской платформы – ред.) поражены. Они поражены потому, что, мне кажется, до последнего каждый из них – кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то большое было давление – это не секрет – от России: они звонили им прямо по телефону на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран (Украина заявляла, что будут представители не менее 30 стран на Крымской платформе – ред.)".

Детали: По словам президента, все участники были поражены количеством присутствующих, а также тем, что в Украине им "сразу показали декларацию, сразу пошли в офис Крымской платформы, показали молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть таких же людей, которые занимаются вопросами гуманитарными, пленных по всему миру".

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Предыстория: 

  • 23 августа в Киеве стартовал учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма. На него прибыли представители 46 стран.
  • Так называемый вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников "рядом болезненных последствий".
  • Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийКрымская платформаРосcия
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