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Пентагон разблокировали после стрельбы у здания, нападавшего застрелили

Вторник, 3 августа 2021, 21:22

Пентагон вновь открылся во вторник днем, примерно через полтора часа после того, как здание было закрыто после стрельбы вблизи него.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Пентагон снял оцепление и снова открылся", - написало в Twitter агентство по защите сил Пентагона, которое отвечает за безопасность в комплексе Министерства обороны и его окрестностях. В ведомстве добавили, что вход в метро остается закрытым.

Нападавший был застрелен сотрудником полиции Пентагона и не попал внутрь здания.

Еще один полицейский получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Сейчас дополнительных подозреваемых нет, место инцидента охраняется.

После "инцидента со стрельбой" во вторник утром Агентство по защите сил Пентагона направило предупреждение, в котором приказало всему персоналу не выходить из здания.

Как сообщалось, инцидент произошел на автобусной платформе, которая является частью транзитного центра Пентагона.

Причины нападения пока неизвестны.

Темы: США
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