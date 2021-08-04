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Греция побила новый температурный рекорд – более +47 градусов

Среда, 4 августа 2021, 06:47
ФОТО: Greekreporter

В городе Лангадас на севере Греции во вторник зафиксирована самая высокая температура в стране, достигшая +47,1 градуса по Цельсию.

Источник: Ekathimerini

Детали: Национальная обсерватория Афин зафиксировала рекорд в Лангадасе, который находится вблизи Салоник.

Согласно метеорологическим данным, дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фиотида с температурой +46,2°С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1°С.

За ними – Стилида, Краниди, Спарта и Аргос с температурами от +45,6 до +45,9 по Цельсию.

В столице Греции самая высокая температура дня +45°С зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

Греческие метеорологи предупреждают и в дальнейшем о высокой температуре более 40°С.

Что предшествовало: В Греции продолжается волна сильной жары, в понедельник температура в одном из районов превысила +46 градусов Цельсия.

Темы: Грецияпогода
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