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Польша дала гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской

Среда, 4 августа 2021, 17:34
Польша дала гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской
Фото: championat.com

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая отказалась возвращаться в Беларусь с олимпиады в Токио, получил польскую гуманитарную визу.

Об этом сообщил на пресс-конференции в среду представитель польского правительства Петр Мюллер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Мюллер также отметил, что из соображений безопасности не будет давать больше информации о прибытии Тимановской в Польшу.

"В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская высадится в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане", - сказал представитель правительства Польши.

Мюллер отметил, что Польша готова предоставить ей любую помощь, включая поддержку в ее спортивной карьере, если она пожелает.

Между тем белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая получила польскую гуманитарную визу и в среду должна была лететь рейсом LOT в Варшаву, прибыла в Вену. Австрийский МИД ожидает, что после остановки в Вене она вылетит в Польшу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады в Токио на родину.

Темы: ПольшаБеларусь
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