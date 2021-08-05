Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, выступив с обвинениями в адрес самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения "олимпийского перемирия", - написал Боррель в своем Twitter.
"Олимпийское перемирие" - традиция, уходящая во времена Древней Греции. Оно было объявлено, чтобы государство-хозяина игр не атаковали, а спортсмены и зрители могли безопасно ехать на игры и мирно вернуться в свои страны.
В 1992 году Международный олимпийский комитет возобновил эту традицию, призывая все страны соблюдать перемирие во время современных игр.
Reassured to see that the athlete Krystsina #Tsimanouskaya arrived safe in Poland.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 5, 2021
One more proud Belarusian has however been forced to flee her own country due to the actions of the Lukashenko regime and Olympic truce been violated.
В связи с Олимпийскими играми в Токио генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что всем сторонам конфликтов по всему миру нужно придерживаться традиционного "олимпийского перемирия" с 16 июля по 12 августа.
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, жестокое обращение с которой со стороны спортивных властей ее страны шокировало международное сообщество, прибыла в Варшаву в среду.
Легкоатлетку Тимановскую, которая находилась на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь после того, как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети.
Однако в аэропорту она зашла в отделение полиции и попросила международной защиты. После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио, где ей выдали гуманитарную визу.