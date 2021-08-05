Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"

Четверг, 5 августа 2021, 16:43
ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, выступив с обвинениями в адрес самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения "олимпийского перемирия", - написал Боррель в своем Twitter.

"Олимпийское перемирие" - традиция, уходящая во времена Древней Греции. Оно было объявлено, чтобы государство-хозяина игр не атаковали, а спортсмены и зрители могли безопасно ехать на игры и мирно вернуться в свои страны.

В 1992 году Международный олимпийский комитет возобновил эту традицию, призывая все страны соблюдать перемирие во время современных игр.

В связи с Олимпийскими играми в Токио генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что всем сторонам конфликтов по всему миру нужно придерживаться традиционного "олимпийского перемирия" с 16 июля по 12 августа.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, жестокое обращение с которой со стороны спортивных властей ее страны шокировало международное сообщество, прибыла в Варшаву в среду.

Легкоатлетку Тимановскую, которая находилась на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь после того, как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети.

Однако в аэропорту она зашла в отделение полиции и попросила международной защиты. После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио, где ей выдали гуманитарную визу.

Темы: ОлимпиадаБеларусьЕСЛукашенко
powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: Белорусских чиновников, пытавшихся ликвидировать Тимановскую с Игр, отправили домой

Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария

ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"

Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб

Украина считает некорректными претензии по паспортам от ЕС

видеоЗеленский возложил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма

Все новости...
Олимпиада
Тимановская планирует продолжить спортивную карьеру в Польше
Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками
Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро
Последние новости
07:29
COVID-19 в мире: Более 700 тысяч случаев за сутки — больше всего за три месяца
06:31
видеоCNN: Вблизи Минска может быть лагерь для политических диссидентов
05:32
У Брэнсона возобновили продажу билетов на космические полеты — от 450 тысяч долларов за место
04:39
Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone в США
03:45
СМИ: Белорусских чиновников, пытавшихся ликвидировать Тимановскую с Игр, отправили домой
03:24
Польша: Россия будет использовать Nord Stream 2 для политического шантажа Украины
02:25
Количество новых COVID-случаев в США достигло полугодового максимума
01:27
Повстанцы из Тыграя захватили город всемирного наследия ЮНЕСКО
00:37
30 человек погибли в атаке террористов в Буркина-Фасо
23:51
Пожары в Греции: Зеленский поручил отправить спасателей на помощь
Все новости...