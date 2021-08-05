Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, выступив с обвинениями в адрес самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения "олимпийского перемирия", - написал Боррель в своем Twitter.

"Олимпийское перемирие" - традиция, уходящая во времена Древней Греции. Оно было объявлено, чтобы государство-хозяина игр не атаковали, а спортсмены и зрители могли безопасно ехать на игры и мирно вернуться в свои страны.

В 1992 году Международный олимпийский комитет возобновил эту традицию, призывая все страны соблюдать перемирие во время современных игр.

Reassured to see that the athlete Krystsina #Tsimanouskaya arrived safe in Poland.



One more proud Belarusian has however been forced to flee her own country due to the actions of the Lukashenko regime and Olympic truce been violated. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 5, 2021

В связи с Олимпийскими играми в Токио генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что всем сторонам конфликтов по всему миру нужно придерживаться традиционного "олимпийского перемирия" с 16 июля по 12 августа.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, жестокое обращение с которой со стороны спортивных властей ее страны шокировало международное сообщество, прибыла в Варшаву в среду.

Легкоатлетку Тимановскую, которая находилась на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь после того, как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети.

Однако в аэропорту она зашла в отделение полиции и попросила международной защиты. После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио, где ей выдали гуманитарную визу.