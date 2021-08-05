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Глава дипломатії ЄС: Лукашенко порушив "олімпійське перемир'я"

Четвер, 5 серпня 2021, 16:43
Глава дипломатії ЄС: Лукашенко порушив олімпійське перемир'я
ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав білоруську спортсменку Христину Тимановську, виступивши зі звинуваченнями на адресу самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заспокоївся, коли побачив, що спортсменка Христина Тимановська благополучно прибула до Польщі. Ще одна горда білоруска була змушена втекти зі своєї країни через дії режиму Лукашенка та порушення "олімпійського перемир’я", - написав Боррель у своєму Twitter.

"Олімпійське перемир'я" -  традиція, що сягає часів Стародавньої Греції. Воно було оголошене, щоб державу-господаря ігор не атакували, а спортсмени та глядачі могли безпечно їхати на ігри та мирно повернутися у свої країни.

У 1992 році Міжнародний олімпійський комітет відновив цю традицію, закликаючи всі країни дотримуватись перемир’я під час сучасних ігор.

У зв’язку з Олімпійськими іграми в Токіо Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що усім сторонам конфліктів по всьому світі потрібно дотримуватися традиційного "олімпійського перемир'я" з 16 липня до 12 серпня.

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, жорстоке поводження з якою з боку спортивної влади її країни шокувало міжнародне співтовариство, прибула до Варшави в середу.

Легкоатлетку Тимановську, яка перебувала на Олімпіаді в Токіо, силою відвезли в аеропорт, щоб доставити назад в Білорусь після того, як вона поскаржилася на національних тренерів у соцмережі.

Однак в аеропорту вона зайшла у відділок поліції і попросила міжнародного захисту. Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо, де їй видали гуманітарну візу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаБілорусьЄСЛукашенко
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