Глава дипломатії ЄС: Лукашенко порушив "олімпійське перемир'я"

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав білоруську спортсменку Христину Тимановську, виступивши зі звинуваченнями на адресу самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заспокоївся, коли побачив, що спортсменка Христина Тимановська благополучно прибула до Польщі. Ще одна горда білоруска була змушена втекти зі своєї країни через дії режиму Лукашенка та порушення "олімпійського перемир’я", - написав Боррель у своєму Twitter.

"Олімпійське перемир'я" - традиція, що сягає часів Стародавньої Греції. Воно було оголошене, щоб державу-господаря ігор не атакували, а спортсмени та глядачі могли безпечно їхати на ігри та мирно повернутися у свої країни.

У 1992 році Міжнародний олімпійський комітет відновив цю традицію, закликаючи всі країни дотримуватись перемир’я під час сучасних ігор.

Reassured to see that the athlete Krystsina #Tsimanouskaya arrived safe in Poland.



One more proud Belarusian has however been forced to flee her own country due to the actions of the Lukashenko regime and Olympic truce been violated.