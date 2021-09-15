Разумков объясняет: ограничений для рассмотрения законопроекта о деолигархизацию нет
Нахождение законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Венецианской комиссии не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Источник: Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Если законопроект будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать комитет и фракции Верховной Рады - да, он пойдет в зал, как это предписано регламентом. Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант. У меня нет ограничений для включения его в повестку дня в связи с тем, что он отправлен в Венецианскую комиссию".
Детали: Спикер парламента снова подчеркнул, что, по его мнению, определять, кто именно относится к олигархам должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны. При этом он отметил, что при подготовке законопроекта нельзя забывать о конституционных нормах.
Разумков напомнил, что подал свои правки ко второму чтению законопроекта.
Отвечая на вопрос, чувствует ли он влияние олигархов на Верховную Раду, Разумков сказал: "У меня, как главы Верховной Рады, не было общения с представителями крупного бизнеса, которых можно отнести к так называемым олигархам, где бы на меня оказывалось давление или меня просили о чем-то, а тем более за какие-то профиты. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет. Почему? Может быть потому, что понимают, каким будет ответ".
Прямая речь: У СНБО нет функций признания того или иного человека кем-либо. Точно так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный суд скажет свою позицию, и мы будем не очень хорошо выглядеть как внутри государства, так и за его пределами.
Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - не под НАПК, а при НАПК".
Что предшествовало: Законопроект об олигархах №5599 направили на экспертизу в Венецианскую комиссию.
Предыстория:
- 1 июля Рада в первом чтении одобрила законопроект об олигархах №5599. Законопроект предлагает определять олигарха как "лицо, что имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), что одновременно отвечает по меньшей мере трем признакам".
- Чтобы считаться олигархом необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов. Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в Реестр олигархов. Решение о включении в Реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.
- Если лицо попало в Реестр олигархов, к нему применяют ряд ограничений. В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.
- Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем.