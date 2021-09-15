Разумков объясняет: ограничений для рассмотрения законопроекта о деолигархизацию нет

Нахождение законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Венецианской комиссии не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Источник: Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Если законопроект будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать комитет и фракции Верховной Рады - да, он пойдет в зал, как это предписано регламентом. Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант. У меня нет ограничений для включения его в повестку дня в связи с тем, что он отправлен в Венецианскую комиссию".

Детали: Спикер парламента снова подчеркнул, что, по его мнению, определять, кто именно относится к олигархам должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны. При этом он отметил, что при подготовке законопроекта нельзя забывать о конституционных нормах.



Разумков напомнил, что подал свои правки ко второму чтению законопроекта.



Отвечая на вопрос, чувствует ли он влияние олигархов на Верховную Раду, Разумков сказал: "У меня, как главы Верховной Рады, не было общения с представителями крупного бизнеса, которых можно отнести к так называемым олигархам, где бы на меня оказывалось давление или меня просили о чем-то, а тем более за какие-то профиты. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет. Почему? Может быть потому, что понимают, каким будет ответ".

Прямая речь: У СНБО нет функций признания того или иного человека кем-либо. Точно так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный суд скажет свою позицию, и мы будем не очень хорошо выглядеть как внутри государства, так и за его пределами.

Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - не под НАПК, а при НАПК".

Что предшествовало: Законопроект об олигархах №5599 направили на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Предыстория: