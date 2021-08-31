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Разумков продолжил "дуэль" с Даниловым: Укажите на коррупционные законы

Вторник, 31 августа 2021, 12:16
Разумков продолжил дуэль с Даниловым: Укажите на коррупционные законы
Дмитрий Разумков. фото с сайта Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков хотел бы услышать от секретаря СНБО Алексея Данилова уточнение, какие именно из принятых парламентом законов могут содержать коррупционные составляющие.

Источник: Разумков на брифинге 31 августа возле Верховной Рады, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: Относительно законопроектов там действительно звучала позиция "мы видим, какие законы принимаются в Раде"... Мне тоже хотелось бы увидеть, какие законы принимаются в Раде, которые по мнению секретаря Совета национальной безопасности, не соответствуют Конституции, законам, являются коррупционными.

Очень часто именно и от СНБО поступают предложения к тем или иным законам - надеюсь, там нет коррупционной составляющей.

Во-вторых, даже если мы гипотетически будем говорить о том, что есть какое-то влияние, то я уже предложил показать - на кого. Мое предложение о трибуне остается в силе".

Детали: Разумков напомнил, что выдвинуть законодательную инициативу могут и Верховная Рада, и президент, и Кабинет министров. После принятия закона именно президент подписывает его.

Прямая речь: "Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент, как гарант Конституции и как глава государства, точно не подписал бы законы, которые содержат коррупционную составляющую, 100%. Надеюсь, что здесь он здесь спорить со мной не будет" .

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что влияние олигархов на Верховную Раду сегодня очень велико.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал Данилова точно назвать народных депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов: "я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины - ну, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление" .

Предыстория:

  • На рассмотрении Верховной Рады находится принятый в первом чтении так называемый законопроект об олигархах, согласно которому именно СНБО будет определять, кто в стране является олигархами, а кто - нет.
  • Ранее Разумков высказывал мнение, что СНБО не может иметь таких полномочий, поскольку существует конфликт интересов: если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.
  • Секретарь СНБО Данилов на это отреагировал так: "(Спикер) считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов?"
  • Председатель ВР ответил, что олигархов в РНБО пока нет, но позже там могут появиться либо они сами или их представители.

Валентина Романенко, УП
Темы: Разумков ДмитрийДаниловВерховная РадаСНБО
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