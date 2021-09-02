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Covid в мире: США и Мексика – лидеры по суточной смертности

Четверг, 2 сентября 2021, 06:37
Covid в мире: США и Мексика – лидеры по суточной смертности

За сутки 31 августа в мире диагностировали более 680 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании, а также в Штатах за сутки от COVID-19 умерли 1 480 человек, в Мексике – 835 людей.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 184 000, в Индии - более 45 000, в Великобритании - более 35 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Бразилия.

Украина среди стран мира занимает 43 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 11 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге - на 8 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 196 041 211 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 545 159 смертей от COVID-19.

 

Украинская правда
Темы: коронавирус
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