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Немецкий лоукостер Eurowings начал полеты в Украину

Четверг, 2 сентября 2021, 10:20
Фото с Twitter ЕП

Немецкая лоукост-авиакомпания Eurowings, которая входит в холдинг Lufthansa, начала полеты в Украину, в частности первый рейс вчера, 1 сентября, принял международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Компания начала выполнять рейсы из Дюссельдорфа в Киев. Их частота составит три рейса в неделю – по понедельникам, средам и пятницу.

"В понедельник и среду борт отправляется из Дюссельдорфа в 11:30 и прибывает в Киев в 15:10, в пятницу вылетает в 06:50 и прибывает в Киев в 10:30. В обратном направлении борт вылетает по понедельникам и среды в 15 55 и прибывает в 17:40 в Дюссельдорф, в пятницу отправляется из Киева в 11:15 и прибывает к месту назначения в 13:00", – сообщили в аэропорту" Борисполь ".

Eurowings – немецкий лоукост перевозчик, дочернее подразделение авиационного холдинга Lufthansa Group. Eurowings является лидером рынка в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна / Бонна и имеет флот около 100 самолетов. Eurowings считается самой туристической авиакомпанией в Германии.

Темы: авиаГермания
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