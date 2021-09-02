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WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение правил конфиденциальности ЕС

Четверг, 2 сентября 2021, 15:46
Фото setphone.ru

Ирландский регулятор данных оштрафовал WhatsApp на 225 млн евро за нарушение европейских правил конфиденциальности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Вынесенный штраф более чем в четыре раза больше по сравнению с тем, что сначала предложил регулятор.

Он также стал вторым по величине штрафом, который взимается в соответствии с Общим регламентом Европейского Союза о защите данных (он вступил в силу в 2018 году и позволяет регулирующим органам налагать штрафы на компании в размере до 4% их годового дохода, если нарушают правила обработки личных данных пользователей).

В июле люксембургские органы защиты данных наложили на Amazon рекордный штраф в размере 746 млн евро.

Приложение для обмена сообщениями, принадлежащее Facebook, получило самый большой штраф в истории из-за невыполнения требований прозрачности, включая то, как он объясняет использование личных данных людей в соответствии с европейскими правилами конфиденциальности.

Выполнение мер также потребует от WhatsApp изменить обработку данных людей, чтобы привести их в соответствие с нормами.

"Мы не согласны с сегодняшним решением по поводу прозрачности, которую мы предоставили людям в 2018 году, и считаем наказание абсолютно непропорциональным. Мы будем оспаривать это решение", – сказал представитель WhatsApp.

Темы: Ирландияторговля
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